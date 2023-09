Garcia | “Il gol nasce da uno schema” | poi il commento su Natan e Ostigard

(Di sabato 30 settembre 2023) Al termine della sfida tra Lecce e Napoli, il tecnico azzurro Rudiha fatto il punto della situazione sulla sua squadra. Il Napoli ha vinto 0-4 sul campo del Lecce e allontana così le difficoltà emerse nei giorni scorsi. Una vittoria che ha rivisto la firma di Victor Osimhen appena sei minuti dopo il suo ingresso. A commentare questa gioia degli azzurri ci ha pensato anche il tecnico Rudiche è intervenuto ai microfoni di DAZN in seguito al triplice fischio. Questo ildel tecnico francese sul match: “Una partita gestita bene, volevamo partire forte e fare gol nel primo quarto d’ora. Sono contento che è arrivato da una punizione laterale, il mio staff aveva individuato che andava calciato così.da quando lo conosco è un giocatore con l’anima collettiva sta facendo bene e sono contento per ...

La squadra di Garcia ha cominciato a fare gol con una punizione di Zielinski girata in rete di testa da Østigard con un gran balzo: la difesa del Lecce, impostata a zona, ha lasciato troppo spazio. 4-0 importante per il morale e per la classifica, ma ancor di più il gioco espresso è stato di alto livello.

Dopo la vittoria contro l'Udinese, il Napoli ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato. Gli azzurri si sono imposti per 4-0 al Via del Mare contro il Lecce, grazie ai gol di ...«Abbiamo gestito bene, volevamo partire forte e fare subito gol. Sono felice della rete su punizione laterale, ci avevamo lavorato con lo staff, e anche per Ostigard, ha ...