Garcia | “E’ stata una partita gestita bene | sono contento che abbia segnato Ostigard”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Rudiè intervenuto nel postdello stadio Via Del Mare, dopo che il suo Napoli ha superato nettamente il Lecce per 4-0. “E’una, volevamo partire forte e fare il primo gol nel primo quarto d’ora.che sia arrivato da un fallo laterale perché con il mio staff avevamo individuato che poteva arrivare così.cheperché è uno che ha spirito collettivo”, ha dichiarato l’allenatore azzurro. “Osimhen non ha giocato titolare, ma è entrato con freschezza, ha fatto un gol importante per noi, il secondo. E bravo anche Gaetano che ha ...