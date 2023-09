Galante | «Inter | a Salerno per il riscatto! Campionato equilibrato»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023) Fabioesprime le proprie aspettative sull’in vista della sfida contro la Salernitana di questa sera. L’ex difensore nerazzurro, poi, dice la sua sul. TRASFERTA IMPORTANTE – Fabiovuole una risposta positiva dall’, dopo la prima sconfitta stagionale.cettato da Sky Sport 24, l’ex calciatore nerazzurro dichiara: «Siamo all’inizio del, c’è chi è partito meglio, chi si è ripreso. L’sembrava che dovesse vincere ilfacilmente. Non è così, perché basta subito un colpo come quello di mercoledì per tornare a un equilibrio. Che secondo me ci sarà da qui alla fine delfra, Milan, Juventus e Napoli. Non ci sarà un ...