Gaetano | «L’anno scorso c’erano i marziani in squadra | quest’anno spero di avere più spazio»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 settembre 2023) Il centrocampista del Napoli,, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la grande vittoria contro il Lecce «Sono passi importanti, nelle ultime partite si sta rivedendo il Napoli del. Il gruppo è sempre unito, sempre a pensare al noi e mai all’io. Martedì c’è una gran partita e bisogna recuperare le forze» E come mai non si è visto prima? «Ci sono partite dove vai in difficoltà, metodi nuovi e qualcosa di nuovo, però poi la qualità di questaviene fuori» Turn over allargato è segnale di fiducia verso il gruppo «Sì, si gioca ogni due giorni e serve l’apporto di tutti. Martedì bisogna andare forte e recuperare tutti e ci sarà un grande stadio» Il tuo obiettivo personale «Vorrei fare gol più di ogni cosa e un po’ di continuità» Pensi dipiùrispetto ...