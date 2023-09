Gaetano | gol e abbraccio da brividi con Di Lorenzo – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 settembre 2023) Undaal Via del Mare tra Gianlucae Giovanni Didopo il terzo gol del Napoli. La settima giornata di Serie A si è aperta con una spettacolare vittoria del Napoli contro il Lecce al Via del Mare, con il risultato di 4-0. La squadra di Garcia ha continuato a mostrare la sua ripresa, segnando altri quattro gol dopo la vittoria contro l’Udinese nel turno infrasettimanale. Il Napoli ha preso il controllo della partita fin dai primi minuti, con Ostigard che ha aperto le marcature dopo soli quindici minuti dal fischio d’inizio. Tra i marcatori anche Osimhen e Politano, ed una ‘sorpresa’ come Gianlucache ha siglato il momentaneo terzo gol per il Napoli. Il giocatore è stato raggiunto da tutta la squadra dopo aver letteralmente fatto esplodere tutti i sostenitori ...