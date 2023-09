Gaetano | “Garcia ha portato la voglia di vincere e di continuare a vincere”

(Di sabato 30 settembre 2023) Il centrocampista del Napoli, Gianluca, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del fischio finale della sfida col Lecce. Il Napoli vince e convince al Via del Mare dopo aver battuto il Lecce per 4-0. Ad aprire le danze è stato Ostigard, vantaggio poi gonfiato anche dal ‘solito’ Osimhen, da Politano su rigore e dalla ‘sorpresa’ Gianluca, al secondo gol in Serie A. Lo stessoha detto la sua ai microfoni di DAZN al termine della sfida con il Lecce: “Siamo sempre gli stessi, giocando palla a terra siamo devastanti. Chiunque gioca contro il Napoli viene per batterci e fare la partita, ma noi abbiamo sempre ladie continuiamo a farlo. Il mio gol? Niente è facile nel calcio, c’era l’intenzione di dare palla a Politano, ho perso l’attimo e ho ...

Rudi Garcia elogia il suo Napoli dopo la vittoria per 4-0 sul Lecce: “Siamo sulla strada giusta”. CALCIO Napoli . Grande soddisfazione per Rudi ...

... non è solo il secondo successo di fila per il tanto vituperato Rudi, ma si tratta anche di ... Con le reti di Ostigard (16'), Osimhen (51'),(89') e Politano (95'). Il Napoli sorpassa ...... Osimhen è entrato fresco e ha segnato e così anche. Non abbiamo preso gol e questa è già una buona cosa, ora vedremo cosa fanno gli altri ma l'importante era che vincessimo noi"....

Gaetano: “Garcia ci ha trasferito la voglia di vincere ogni partita” Cronache della Campania

Napoli, le pagelle di CM: Kvara-Osimhen che coppia, Gaetano ... Calciomercato.com

A quel punto Garcia blocca la partenza de classe 2000, che diventa un intoccabile. FIDUCIA - Così il Napoli chiude il mercato con un Gabri Veiga in meno - andrà in Arabia Saudita - ma con un Gaetano ...CALCIO NAPOLI. Grande soddisfazione per Rudi Garcia al termine di Lecce-Napoli. Il tecnico azzurro, intervistato da DAZN, ha elogiato la prova della sua squadra nel convincente 4-0 in casa dei ...