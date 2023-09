Frosinone | Di Francesco | «Roma? Domani giocheremo contro una squadra forte in un ambiente diverso»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 settembre 2023) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida diseralaEusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida diserala. PAROLE – «Se penso di cambiare atteggiamentola? Semmai lo dovessi fare non lo direi mai in conferenza da buon stratega. Ringrazio Italiano per i complimenti ma il nostro atteggiamento e pensiero lo abbiamo da inizio anno. Il nostro atteggiamento non deve cambiare mai nemmenouna...