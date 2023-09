Fronte Nagorno Karabakh | l’altra guerra dimenticata d’Europa

(Di sabato 30 settembre 2023) «I negozi sono completamente vuoti, non si trova più caffè, frutta e verdura. Ci è rimasta una quantità limitata di pane che viene cotto e venduto solo nelle panetterie, perché non c’è abbastanza carburante per consegnarlo ai negozi. Le persone devono quindi recarsi a piedi e attendere in fila davanti al forno. Le code possono raggiungere le sei ore, molti preferiscono farla di notte, poiché durante giorno il caldo è insopportabile», scriveva qualche settimana fa sul suo profilo Instagram Mary Asatryan, assistente per il difensore dei diritti umani (Ombudsman) dela Stepanakert. Da mesi documenta la sua vita sul social, dove pubblica foto e video delle code davanti alle panetterie, del viaggio di venti chilometri che fa per andare a prendere bottiglie d’acqua, di come i locali abbiano iniziato ad aiutarsi vicendevolmente e del ...

L'Iran, che confina con entrambi i paesi, si è offerto come mediatore in eventuali negoziati." Continua a leggere su Tg. La7.it - Era ...

E una missione Onu arriverà in- Karabath questo fine settimana: è la prima da 30 anni. Emergenza per cui anche Caritas Italiana è mobilitata "con la Caritas locale, per faralle prime ..."In questo momento cruciale è essenziale che l'Unione europea e le Nazioni Unite intensifichino il loro sostegno per garantire una risposta umanitaria del- Karabakh e in Armenia, con ...

La resa incondizionata degli armeni in Nagorno-Karabakh e l'esodo che ne è seguito hanno dimensioni bibliche. Come si è arrivati a questa nuova tragedia e perché Le origini del conflitto sono lontane ...