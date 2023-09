Francia - Schiaffo alle sportive con il nuovo bonus ecologico

Leggi su quattroruote

(Di sabato 30 settembre 2023) L'applicazione del- o meglio, sanzione - potrebbe fare danni in, dove i legislatori stanno preparando un'autentica mazzata per le auto. Come riporta il magazine Auto Moto, le nuove disposizioni verranno applicatavetture che emettono oltre 193 g/km di CO2. Quindi, molte auto grandi e pesanti e, in pratica, tutte leendotermiche. Il disegno di legge della finanziaria 2024 farà salire quindi di molto l'imposizione esistente, perché il massimo potrà arrivare a non meno di 60.000 euro. Come si può intuire, parliamo un aumento smisurato, ideato appositamente per rendere proibitivo l'acquisto dei veicoli più inquinanti e che, inevitabilmente, va a colpire anche le. E non importa se si tratta di ...