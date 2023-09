Francesco | l' agire da cardinali come un' orchestra

(Di sabato 30 settembre 2023) Vigilia di Sinodo nella Chiesa cattolica segnata da due eventi importanti: la nomina di 21 nuovie la grande veglia ecumenica pomeridiana di preghiera in Piazza san Pietro. Segni che papa ...

commenta Papa Francesco è tornato a parlare del Clima osservando che 'si stanno sperimentando, qui e in molti Paesi, eventi Clima tici estremi . Da una ...

Nel saluto di ringraziamento a, a nome dei neo porporati, il cardinale Prevost, prefetto del dicastero per i vescovi ha lasciato intendere di aver ben compreso il messaggio del papa: "Santo ...A volte si ha l'impressione che rinasca in nuove forme: si pensi all'di alcuni movimenti e ... È il 30 aprile 2015 quando le agenzie di stampa riportano le parole di papa, in un ...

Segni che papa Francesco vuole dare per consolidare l’avviato rinnovamento della Chiesa per tornare a farsi capire dall’uomo di oggi. Momento di passaggio delicato del pontificato che ha superato la ...Il tema ecologico è la questione di oggi. Francesco ci sprona a pensare e agire per il bene comune». I luoghi. Le librerie coinvolte nella lettura pubblica sono dunque 12, eccole con i rispettivi ...