FOTO – Sensi fuori con l’Inter | ma per lui una notizia bellissima

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023)è ancora infortunato, con tempi di recupero ancora non sicuri. Salterà Salernitana-Inter di stasera (e il Benfica in Champions League a prescindere, non essendo in lista UEFA), ma per lui oggi è un giorno speciale. IL MESSAGGIO – Stefanoè di nuovo papà! Il centrocampista delha avuto la lietaieri in tarda serata, quando la moglie Giulia Amodio ha dato alla luce Leonardo. “29-9-23 ore 23:03 il nostro cuore si è riempito di gioia. Benvenuto al mondo piccolo Leonardo. Sei stato un vero campione! La mamma e il babbo ti amano già alla follia”, il messaggio della moglie su Instagram. Questa ladicon la moglie. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...