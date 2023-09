Forza Italia | a Paestum la storia di Filomena | sfregiata con l' acido dal marito

C'è chi l'ha ribattezzato il patto di Paestum. Non si sa se sia una vera pace o, più probabilmente, solo una Tregua , 'armata' per giunta. Sta di ...

Applausi, commozione e appelli all’unità ieri a Paestum per il Berlusconi day. Poi la cena organizzata dal capitano Antonio Tajani con lo stato ...

Momento toccante questa mattina sul palco della kermesse di Forza Italia a Paestum. In apertura della seconda giornata dell'iniziativa si è tenuta ...

«Al fine che non vengano travisate le mie parole, desidero precisare che per quanto mi riguarda, e credo che in tal senso si siano già espressi ...