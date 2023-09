Formazioni ufficiali Salernitana-Inter | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023) Ledi, sfida valida per la settima giornata di. I granata devono assolutamente provare a conquistare punti e Sousa potrebbe rispolverare Boulaye Dia dal primo minuto. Il bomber è necessario e fondamentale per questa squadra, in particolare dopo l’inizio difficile. Inzaghi deve rinunciare a Frattesi, oltre che ad Arnautovic, Cuadrado e Sensi. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 30 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.