Formazioni ufficiali Milan-Lazio | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023) Ledi, sfida valida per la settima giornata di. Stefano Pioli ritrova con ogni probabilità Mike Maignan tra i pali e certamente torneranno a disposizione dal 1? dopo il turno infrasettimanale sia Leao che Giroud quest’oggi. Per quanto riguarda gli ospiti il dubbio verte soprattutto su Romagnoli, ma l’ex rossonero vuole esserci nonostante la frattura composta alle ossa nasali, indossando una mascherina protettiva. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 30 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.