Fiorentina | Italiano può sorridere | escluse lesioni per Biraghi

(Di sabato 30 settembre 2023) Arrivano buone notizie in casa. Cristianoinfatti si è sottoposto ad accertamenti diagnostici alla caviglia che “hanno esclusolegamentose significative. Il calciatore sta effettuando il percorso terapeutico riabilitativo stabilito e, in base all’evoluzione clinica dei prossimi giorni, si valuterà la disponibilità per le prossime gare“, come si legge sul comunicato della società viola. Il capitano dei gigliati era uscito alla fine del primo tempo contro il Frosinone per un infortunio rimediato alla caviglia. SportFace.