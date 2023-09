(Di sabato 30 settembre 2023) Laè in emergenza difensiva: Biraghi è in dubbio, Mina e Pierozzi infortunati, Dodo fuori. Italiano dovrà arrangiarsi con Kayode e Parisi. Passaggio al 3 - 5 - 2 in caso di ulteriore ...

Non è andato benissimo l’impegno in terra serba di due giorni fa, la prima vera amichevole di livello per la Fiorentina . Anche...

Il Milan sta cercando in lungo ed in largo di trovare un attaccante. Dopo la fumata nera per Taremi, i tempi tecnici troppo lunghi per Daka e Rafa ...

Laè in emergenza difensiva: Biraghi è in dubbio, Mina e Pierozzi infortunati, Dodo fuori. Italiano dovrà arrangiarsi con Kayode e Parisi. Passaggio al 3 - 5 - 2 in caso di ulteriore emergenza....rifarsi dopo le ultime delusioni nostrane che li avevano relegati al margine del calcio che. ... L'" aeroplanino ", partito fortissimo alla guida di Catania e soprattutto, non è ...

Fiorentina, conta dei difensori dimezzata per il Cagliari Quotidiano Sportivo

Fiorentina-Cagliari, obiettivo riscatto per i rossoblù: numeri e ... Centotrentuno.com

I lunghi sospiri nel tempo dell’attesa. Quando aspetti la fidanzata con un mazzo di fiori in mano, la campanella che ti lancerà fuori da scuola, il primo giorno di ferie che aspetti da una vita, il we ...La FIGC e DAZN annunciano oggi che il campionato italiano di Serie A Femminile eBay verrà trasmesso sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo per la ...