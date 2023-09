Fiordaliso sulla chirurgia estetica | che ritocchi ha fatto e perché è pentita

(Di sabato 30 settembre 2023) La cantanteha ammesso di averricorso alla, negli anni, ma di essersideieffettuati, protesi al seno e iniezioni di silicone a zigomi e labbra. In diverse interviste, l’artista ha spiegato anche di averrimuovere le protesi mammarie e di averdelle ricerche per capire come rimuovere il silicone. Marinanata nel 1956, durante la sua partecipazione al Grande Fratello 2023 ha parlato con amarezza delche una donna debba dimostrare di essere sempre giovanile e con un aspetto piacente. Inoltre ha sottolineato che oggi l’effetto di alcune iniezioni è temporaneo, ma anni fa non era così. “Horicorso alla ...

sono settimane da incubo quelle che sta vivendo Fiordaliso , dopo un’operazione d’urgenza e il ritorno in ospedale per un’improvvisa ricaduta, che le ...

Come se non bastasse lo ha affermato anche(che la scorsa settimana aveva affermato che ...a capire nella frase "non mi piace Se una persona dice no é no." Questi alcuni commenti......2023 sta sfuggendo di mano Molti telespettatori sono indignati per l'insistenza fatta... Tra questi, ad esempio,, che appare una persona completamente diversa . La cantante confessa di ...

Grande Fratello, Fiordaliso e lo scorrere del tempo: "Chirurgia estetica un errore" Today.it

Fiordaliso e il tempo che passa: "Ho ceduto alla chirurgia, ma tornare indietro non è facile" TGCOM

Infine, sul suo ex marito ha detto: “Posso anche scusarlo perché aveva 17 anni, si è trovato improvvisamente a badare a una famiglia. Però le botte non si scusano mai”. Ancora oggi Fiordaliso risente ...Gli autori del GF hanno richiamato Fiordaliso e Beatrice Luzzi durante una conversazione in tugurio. Ecco il motivo ...