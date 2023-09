Fine primo tempo | Kvaratskhelia rimane incredibilmente in campo

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 settembre 2023) Il calciatore georgiano, Khvicha, non è rientrato negli spogliatoi con i compagni aldi Lecce-Napoli. Khvichaha sorpreso tutti al termine deldi Lecce-Napoli,ndo ininvece di unirsi ai compagni nello spogliatoio. Dopo il fischio dell’arbitro che ha siglato ladel, il giocatore georgiano è rimasto sul terreno di gioco del Via del Mare anziché seguire i suoi compagni per la pausa. La decisione insolita ha catturato l’attenzione dei telespettatori e ha destato curiosità in tutto lo stadio. L’azione è stata preceduta da una rete di testa spettacolare di Ostigard che ha finora deciso le sorti della partita. Nonostante ciò, ...