“Figli da educare ferro da masticare”

(Di sabato 30 settembre 2023) Per riprender fiato Lungo le mulattiere e i sentieri percorsi quasi a memoria tanto erano familiari dai contadini, padri conal seguito, perché imparassero presto il sacrificio dell’impegno, c’erano degli spazi un po’ più vasti, sottratti al bosco, che servivano per riposarsi, riprendere fiato e energie per ripartire. Erano le “aree di sosta”, sotto il peso di fascine di legna o gerle di fieno. Si dava un po’ di sollievo alle spalle e alla schiena, poi si riprendeva il cammino. Adesso su quei sentieri ci si imbatte raramente in contadini incurvati dalla fatica, ma il significato di quel breve intervallo dalla fatica rimane. Questa “area di sosta” vuole proporre un momento per riflettere sui segni dei tempi. G.Z. In questi tempi che spesso sconfinano nell’estremo, sono molti i genitori che si chiedono preoccupati “dove abbiamo sbagliato?” e, problema ancor più ...

Nel mondo frenetico di oggi, in cui i valori sembrano spesso scivolare via come sabbia tra le dita, l’educazione al rispetto , sia per sé stessi che ...

Nel mondo frenetico di oggi, in cui i valori sembrano spesso scivolare via come sabbia tra le dita, l’educazione al rispetto , sia per sé stessi che ...

... le vittime vengono reindirizzate ai truffatori che, spacciandosi per i loro, chiedono dati ... La Polizia Postale ha dedicato una pagina sul suo sito istituzionale peril pubblico su ......di condividere una strategia peril figlio. Io, per deformazione professionale, ho letto anche il senso di colpa della bambina . Molti diranno: senso di colpa per cosa Ebbene sì! Idi ...

Time in e time out: cosa sono queste tecniche di educazione Nostrofiglio

Educazione dei figli dopo una separazione Nostrofiglio

"Save the Children – racconta Besana - in Italia svolge un’azione di supporto alle famiglie, seguendo principalmente i figli nel doposcuola. Lo scorso anno, a marzo, sono stato invitato a tenere una ...L’antefatto è noto: lunedì 25 settembre va in onda uno spot della Esselunga in cui Emma, una bambina figlia di genitori che non vivono più insieme, ruba una pesca ...