Festival Nazionale dell' Economia Civile | le aziende diventate Ambasciatrici 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) (Firenze, 30/09/) - Firenze, 30/09/Torna, anche nella 5ª edizione del, il Premio Imprenditori per l', dedicato a tutte quelle imprese che operano secondo i principi. In gara per il premio finale, le seguenti: Molino Agostini, Med58, Coop Felici da matti, Braida e Animundi. Le 5selezionate saranno lee potranno utilizzare questo riconoscimento in tutte le loro comunicazioni nonché partecipare come testimonial agli eventi che si ...