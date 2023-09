FESTIVAL DI INTERNAZIONALE - INTERVISTE ESCLUSIVE Con Edoardo Vigna | giornalista del Corriere della Sera | esperto di ambiente e clima

TPI Fest 2023 : la diretta della seconda serata del Fest ival di The Post Internazionale Secondo appuntamento con il TPI Fest , la Fest a di The Post ...

TPI Fest 2023 : la diretta della terza serata del Fest ival di The Post Internazionale Terzo e ultimo appuntamento con il TPI Fest 2023 , in programma ...

Non solo cinema . Torna a Milano dal 28 settembre al primo ottobre il MiX Festival Internazionale di cinema Lgbtq+ e cultura queer , ospitato per la ...

Seconda giornata deldia Ferrara. Il magazine festeggia 30 anni di giornalismo e attivita' e Radio Radicale ancora una volta e' media partner della kermesse. Il collegamento daltrova le ...Aleria Manieri e Francesco Radicioni intervistano Donata Columbro, giornalista e scrittrice italiana. Collabora con la carta stampata e in particolare con L'Essenziale (inserto di) e La Stampa, per cui cura la rubrica Data storie. Insegna all'università Iulm, alla Scuola Holden ed è tra i docenti del Master di giornalismo di Torino. I suoi libri sono "Ti spiego ...

Festival Internazionale – Tra i doc Praying for Armageddon: le profezie bibliche sono un affarone… Il Fatto Quotidiano

FESTIVAL DI INTERNAZIONALE - INTERVISTE ESCLUSIVE Con Jacopo Zanchini, Vice Direttore di Internazionale ... Radio Radicale

Dal 6 all'8 ottobre l'appuntamento con uno dei Festival più grandi d'Europa è Roma, al Salone delle Fontane dell'Eur, con 800 birre artigianali provenienti ...Non avevamo più scelta e la vinceremo comunque. La comunità internazionale potrebbe fare di più per sostenere questo processo La democrazia in Iran, e in tutto il mondo, può essere utile. Guardate, ...