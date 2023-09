Festa dei cortili a Ceriano e Festival del vino a Lazzate

Città della Domenica ancora una volta vicina agli anziani. In occasione della Festa dei nonni , che si celebra in Italia il 2 ottobre, il parco ...

Nello spazio dedicato alla Letteratura per l’Infanzia, in occasione della Festa dei Nonni celebrata il 2 ottobre, ecco due dolci Poesie di ...

Lanonni ha preso il posto della giornata in cui si celebrano gli Angeli custodi. Si tratta infatti di una ricorrenza religiosa, appartenente alla Chiesa cattolica, che si è vista rinnovata e ...È ancora una volta il finale a rovinare ladel Monza che al Comunale di San Pietro in Lama pareggia 1 - 1 contro i Campioni d'Italia del ...esplode il destro che però vola alto sopra la porta...

Don Bosco, torna la festa dei Nonni: "È l'edizione più grande mai organizzata" RomaToday

Festa dei Nonni 2023: al Museo Egizio di Torino i nonni accompagnati dai nipoti entrano gratis Mole24

Mentre il pensiero di Artime è andato subito alla mamma Isabel scomparsa lo scorso giugno in Spagna. La Congregazione è presente in 133 nazionali dei 5 continenti. Il commento di don Leonardo Mancini ...Si sta per avvicinare la Festa dei nonni. Ecco quando cade il giorno e perché si festeggia l’importanza del ruolo dei nonni. La Festa dei nonni ha preso il posto della giornata in cui si celebrano gli ...