Ferrara | rapinarono una banca sequestrando sei persone Arrestati tre uomini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) I cittadini dila ricordano ancora, la rapina “come nei film americani” avvenuta ai danni della “del Centro Emilia” di via Porta Romana il 12 settembre 2022. Ingente il bottino: 60.000 euro in contanti e 250.000 euro di gioielli e preziosi. Particolarmente efferate le modalità; seilegate mani e piedi e rinchiuse in uno sgabuzzino nell'ambito di un colpo studiato fin nei minimi dettagli, da evidenti professionisti del settore. Per quel colpo sono state arrestate 3. A instradare gli inquirenti alcuni video delle telecamere di sicurezza dei giorni precendenti che mostravano un cliente in atteggiamento sospetto. Da lì sono stati raccolti indizi di reato univoci e concordanti nei confronti di quattro soggetti palermitani (tre dei quali con precedenti specifici) ritenuti responsabili di rapina ...