Femminicidio nell' Empolese | suicida l' ex marito di Klodiana

Leggi su agi

(Di sabato 30 settembre 2023) AGI - È stato trovato il cadavere di Alfred Vefa, l'albanese sospettato dell'uccisione di sua moglie. Si è sparato alla testa con un'arma da fuoco, probabilmente la stessa usata per il delitto. Verso le 4 di notte, in una zona isolata del comune di san Casciano in Val di Pesa, un cittadino ha segnalato un'auto sospetta, parcheggiata e abbandonata. I carabinieri sono intervenuti e hanno constatato che si trattava dell'auto di Alfred Vefa. I militari hanno organizzato e avviato una rapida battutae aree rurali circostanti, riuscendo infine a ritrovare, alle 6 di oggi, il corpo esanime dell'uomo, che si era tolto la vita sparandosi con l'arma usata, verosimilmente, per uccidere anche la moglie.