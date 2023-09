Femminicidio di Castelfiorentino | trovato morto l’ex marito

Leggi su velvetmag

(Di sabato 30 settembre 2023) Svolta nel caso deldi(Firenze) dove la sera del 28 settembre una donna di 35 anni, madre di due figli, Klodiana Vefa, è stata brutalmente assassinata per strada davanti casa. Le forze dell’odine cercavano senza sostache hanno rinvenutointorno alle 6 del mattino di sabato 30 settembre. Alfred Vefa, 44 anni, avrebbe ucciso a colpi di pistola la ex moglie per poi fuggire e togliersi la vita. In un primo tempo, intorno alle 4 del mattino, un cittadino di una zona remota di San Casciano Val di Pesa aveva segnalato un’auto sospetta parcheggiata ai carabinieri. I militari hanno quindi effettuato delle ricerche nella zona del ritrovamento del mezzo, trovando effettivamente il corpo dell’uomo. “Si è sparato con la stessa pistola usata per uccidere la moglie” ...