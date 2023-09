Femminicidio Castelfiorentino | trovato morto il marito di Klodiana | si è suicidato

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – Si èAlfred Vefa, l'uomo che giovedì 28 settembre aha ucciso a colpi di pistola la moglie,Vefa, 36enne albanese madre di due figli. Il corpo senza vita dell'uomo, 44enne albanese, muratore, è statoquesta mattina all'alba in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa (Pisa), circa una ventina di km distante dal luogo del delitto. Un cittadino ha segnalato ai carabinieri un'auto sospetta, parcheggiata e abbandonata. I carabinieri intervenuti hanno constatato che si trattava dell’auto di Alfred Vefa, che era ricercata da oltre 24 ore. I carabinieri hanno così organizzato e avviato una rapida battuta nelle aree rurali circostanti, riuscendo infine a rinvenire, intorno alle 6, il corpo esanime dell'uomo. Dai primi accertamenti sembra che Alfred ...

Divorziati in Albania sei anni fa L'uomo non avrebbe con sè né denaro né documenti e si sarebbe allontanato a bordo della sua auto, una Golf grigia. ...

Verso le 4 di sabato mattina, in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa, un cittadino ha segnalato un'auto sospetta, parcheggiata ...

Alfred Vefa, l'uomo che giovedì sera aavrebbe ucciso con tre colpi di pistola ...ci sono pochissimi dubbi sul fatto che possa essere stato lui l'artefice dell'ennesimo. ...Il presunto responsabile deldi, costato la vita a Klodiana Vefa , è stato trovato morto. Alfred Vefa , ex marito della 36enne albanese, si è tolto la vita con un colpo di pistola. Questa l'ipotesi ...

E' stato trovato nel comune di San Casciano, si è sparato con la stessa arma usata probabilmente per uccidere la moglie ...Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato questa mattina all'alba in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa. L'uomo si sarebbe sparato con l’arma usata per uccidere anche la mo ...