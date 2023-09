Femminicidio Castelfiorentino | l’ex marito si è suicidato Un cittadino fa ritrovare l’auto con il corpo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 settembre 2023) È finita la caccia all’uomo, al sospettato principale deldi. I carabinieri lo stavano cercando nelle campagne della zona, e alla fine – grazie alla segnalazione di un– hanno trovato Alfred Vefa esanime,si in auto. Anche per se stesso l’assassino di Klodiana Vefa.– su cui si sono concentrati fin da subito i sospetti degli inquirenti sul brutale assassinio della 36enne albanese, freddata in strada con colpi di armi da fuoco mortali, che hanno raggiunto la vittima alla testa e alla gola – ha scelto un destino di morte. Un epilogo che eleva al quadrato l’orrore di una tragedia che aggiunge altro sangue alla interminabile catena di violenza e morte., ...