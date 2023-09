Femminicidio Castelfiorentino | l’ex marito si è suicidato Un cittadino fa ritrovare l’auto con il corpo dell’uomo

(Di sabato 30 settembre 2023) È finita la caccia all’uomo, al sospettato principale deldi. I carabinieri lo stavano cercando nelle campagne della zona, e alla fine – grazie alla segnalazione di un– hanno trovato Alfred Vefa esanime,si in auto. Anche per se stesso l’assassino di Klodiana Vefa.– su cui si sono concentrati fin da subito i sospetti degli inquirenti sul brutale assassinio della 36enne albanese, freddata in strada con colpi di armi da fuoco mortali, che hanno raggiunto la vittima alla testa e alla gola – ha scelto un destino di morte. Un epilogo che eleva al quadrato l’orrore di una tragedia che aggiunge altro sangue alla interminabile catena di violenza e morte., ...

Divorziati in Albania sei anni fa L'uomo non avrebbe con sè né denaro né documenti e si sarebbe allontanato a bordo della sua auto, una Golf grigia. ...

Divorziati in Albania sei anni fa L'uomo non avrebbe con sè né denaro né documenti e si sarebbe allontanato a bordo della sua auto, una Golf grigia. ...

Verso le 4 di sabato mattina, in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa, un cittadino ha segnalato un'auto sospetta, parcheggiata ...

Il presunto responsabile deldi, costato la vita a Klodiana Vefa , è stato trovato morto. Alfred Vefa , ex marito della 36enne albanese, si è tolto la vita con un colpo di pistola. Questa l'ipotesi ...Femminicidi: donna uccisa a, il marito si è suicidato Si è suicidato Alfred Vefa, l'ex marito che giovedì 28 settembre, intorno alle 20, a, ha ucciso a colpi di pistola la moglie, Klodiana Vefa , 36enne albanese madre di due figli. Il corpo senza vita dell'uomo, 44enne albanese, muratore, è stato trovato questa mattina ...

Femminicidio a Castelfiorentino: l'ex marito si è suicidato RaiNews

Femminicidio di Castelfiorentino, l’ex marito si è suicidato La Repubblica Firenze.it

E' stato trovato nel comune di San Casciano, si è sparato con la stessa arma usata probabilmente per uccidere la moglie ...Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato questa mattina all'alba in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa. L'uomo si sarebbe sparato con l’arma usata per uccidere anche la mo ...