Feldi | buona la prima | espugnata Treviso

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLui non si accontenta, non lo ha mai fatto. E proprio per questo ha portato già due trofei ad Eboli. Non si è accontentato neanche questa sera, nonostante il primo successo in campionato delle volpi. Parliamo naturalmente di mister Salvo Samperi, che guida laEboli allavittoria stagionale in Serie A New Energy sull’ostico campo della Came. Le volpi campioni d’Italia passano per 3-5 in casa dei veneti in una partita che ha visto un primo tempo pirotecnico, seguito da una ripresa più tirata. Le volpi si sono portate anche sul parziale di 1-4 nell’arco del match, subendo poi il rientro dei padroni di casa. Quest’ultimo passaggio è proprio ciò che il tecnico siciliano ha voluto sottolineare al termine della gara che si traduce in un messaggio chiaro: mai abbassare la guardia. LA GARA ...