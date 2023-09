Feijoo bocciato | Sanchez nell’angolo separatista Chi la spunta in Spagna?

(Di sabato 30 settembre 2023) Da un lato il no parlamentare al leader dei popolari spagnoli, Alberto Nunez, dall’altro la possibilità di governare per il premier uscente, Pedro, che si poggia essenzialmente sul do ut des contrattato con l’esiliato Carles Puigdemont. Il puzzle spagnolo, dopo che le elezioni anticipate hanno consegnato la vittoria al Pp ma non la necessaria maggioranza con Vox, si complica ulteriormente in virtù di un gioco di specchi che potrebbe avere conseguenze non solo sulla stabilità politica interna, ma anche su partite connesse come la scalata dei sauditi a Telefonica. Nel mezzo la consapevolezza che, comunque vada, una stagione si chiude: quella dial timone dei popolari, che potrebbe presto passare la mano a Isabel Ayuso, e quella diche si trova tra due fuochi. Qui Pp Il leader conservatore è ...

Non ci sono state sorprese nella seconda votazione per l'investitura di Alberto Núnez Feijoo : il candidato del Partito Popular (Pp) non ha ottenuto i ...

... il tentativo del leader del Partito popolare spagnolo (Pp) di far approvare in Parlamento la sua investitura a premier è stato definitivamente. In 177 gli hanno votato contro: i socialisti (...Questo secondo e ultimo 'no' aspiana la strada al candidato alternativo, il primo ministro socialista ad interim Pedro Sanchez , che prima di tentare dovrà essere nominato dal Re, cosa che ...

Il popolare Feijóo bocciato definitivamente: si riaprono le porte per Sánchez Avvenire

Alberto Nuñez Feijoo bocciato dal Parlamento RSI.ch Informazione

Da un lato il no parlamentare al leader dei popolari spagnoli, Alberto Nunez Feijoo, dall’altro la possibilità di governare per il premier uscente, Pedro Sanchez, che si poggia essenzialmente sul do u ...Ora che il leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo ha perso anche il secondo voto di fiducia davanti al parlamento per l’investitura a primo ministro, restano solo due possibilità per la ...