Fedez | parla il chirurgo che l' aveva operato | Ha avuto ulcere anastomotiche | un evento raro

(Di sabato 30 settembre 2023) Leggi Anche Spavento per, in ospedale per un'emorragia: ho rischiato la vita Le parole delNell'intervista il medico, responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, dove ...

La preoccupazione perDopo che Chiara Ferragni ha abbandonato improvvisamente la settimana della moda di Parigi ed è saltata sul primo aereo in compagnia dell'amica Chiara Biasi per un'...... solo per citarne alcuni: Bellissima , Mon Amour e Disco Paradise in collaborazione cone gli Articolo 31. Tuttavia, non sidi lei soltanto per la sua sfavillante carriera. Spesso e ...

Parla il chirurgo di Fedez: «Ha avuto un'ulcera anastomica. Non c'è motivo di preoccuparsi ma occorre attenzione» Vanity Fair Italia

Fedez ricoverato al Sacco di Milano, parla il rapper: «Grazie ai ... Open

Le parole del chirurgo Nell'intervista il medico, responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, dove Fedez era stato ricoverato la scorsa primavera: "Quello che gli è successo non credo ...Ore di apprensione per Fedez che ha avuto nuovi problemi di salute. E' stato ricoverato in urgenza nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli Sacco. Lo stesso rapper ha chiarito cosa gli ...