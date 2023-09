Fedez | le ulcere e l' emorragia interna Ma ora al reparto solventi c' è cauto ottimismo | Chiara Ferragni è con lui Il medico | «Tornerà quello di sempre»

(Di sabato 30 settembre 2023) C'èper la salute di, il rapper improvvisamente ricoverato in ospedale da giovedì per unadovuta a dueintestinali. Il cantante...

AGI - C'è preoccupazione sui social e tra i fan per le condizioni di salute di Fedez , ricoverato in ospedale a Milano, probabilmente al Sacco che ...

La moglie del rapper aveva lasciato Parigi con l'amica (ex di Zaza) Chiara Biasi per rientrare a Milano per il problema del marito

Fedez è stato ricoverato nella giornata di ieri in ospedale per un'emorragia interna causata da due ulcere. A spiegare cosa è accaduto è il chirurgo ...

Leggi Anche Spavento per Fedez , in ospedale per un'emorragia: ho rischiato la vita Le parole del chirurgo Nell'intervista il medico, responsabile ...

A distanza di poche ore dalle prime voci che si erano diffuse nella giornata di venerdì 29 settembre 2023 in merito a un suo improvviso ricovero in ...

C'è cauto ottimismo per la salute di, il rapper improvvisamente ricoverato in ospedale da giovedì per una emorragia interna dovuta a dueintestinali. Il cantante potrebbe tornare a casa nel giro di pochi giorni dall'ospedale ...Lo stessoha rassicurato sulle sue condizioni Il cantante ha tenuto i suoi fan informati ... "Purtroppo sono attualmente ricoverato a causa di dueche mi hanno causato un'emorragia interna ...

Fedez, il chirurgo: “Ulcere non legate alla malattia. Ancora qualche giorno in ospedale, guarirà in sei settimane” la Repubblica

Fedez, le ulcere e l'emorragia interna. Ma ora al reparto solventi c'è cauto ottimismo. Con lui la moglie Chia ilmessaggero.it

Il primario non ha parlato con Fedez ma, assicura, «ci scriviamo e dice che sta abbastanza ... tranquillo e mi pare sia andato tutto bene» ha aggiunto. Secondo Falconi, l'ulcera non ha a che fare con ...C'è cauto ottimismo per la salute di Fedez , il rapper improvvisamente ricoverato in ospedale da giovedì per una emorragia interna dovuta a due ulcere ...