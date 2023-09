Fedez | la drammatica confessione | “Mi ha letteralmente…”

(Di sabato 30 settembre 2023)su Instagram: “I medici mi hanno salvato letteralmente la vita”ricoverato d’urgenza a causa di un’ulcera gastrica, ecco come sta il noto rapperOriana Marzoli abbandona il Gran Hermano VIP, ecco come l’ha presa Daniele Dal Moro L’incredibiledi: il giurato di X Factor e compagno di Chiara Ferragni ricoverato in ospedale, le parole del noto cantante!LO RIVELA SOLO ADESSO- Il noto cantante e giurato di X Factor Italia 2023-2024 sta tenendo tutti col fiato sospeso da oltre 24 ore. Sul web non si parla d’altro e finalmente l’artista ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram ufficiale, aggiornando sulle sue condizioni fisiche: sentite cos’ha detto! (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); Le sconvolgenti rivelazioni del marito di ...

Le voci suoperato d'urgenza di Concetta Desando Cosa sappiamo della fortunata fidanzata di ... L'ultimo progetto al quale ha lavorato è la pellicolaMother Couch (nel cast anche Ewan ......torre è implosa davanti ai nostri occhi...' Francesca Fagnani ha fatto una rivelazione: '... che pare intervisteràprossimamente, ha poi raccontato che ogni sera si incontrava con gli ...

Fedez, "i medici mi hanno salvato": un altro dramma, l'emorragia interna Liberoquotidiano.it

Fedez, messaggio dall'ospedale: "I medici mi hanno salvato la vita ... Il Riformista

In questo articolo ci si focalizzerà sulla Preoccupazione per la salute di Fedez: per sapere cosa sta succedendo leggi l'articolo.Per ora non c'è niente di confermato, ma è un fatto che Chiara Ferragni abbia dato forfait all'ultimo minuto ai suoi impegni a Parigi per tornare a casa per un'emergenza che coinvolgerebbe il marito ...