Fedez in ospedale per un’ulcera anastomatica | ecco cos’è e come si manifestano i sintomi | “Difficoltà di alimentazione | dolori | raramente ematemesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Chiara Ferragni di ritorno da Parigi in tutta fretta,ricoverato in. Momenti di grande preoccupazione per il rapper che, dopo ore di silenzio, ha parlato sui social di quanto accaduto: “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio“. I medici, ha spiegato, gli hanno “letteralmente salvato la vita”. E il Corriere della Sera ha raggiunto Massimo Falconi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all’IRCCSSan Raffaele di Milano: è il medico che ha operatoper via di un tumore al pancreas e che ora spiega cosa sia accaduto in queste ore. Falconi ricorda che l’operazione subita dal repper è “stata importante con l’asportazione ...