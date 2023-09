Fedez in ospedale | haters scatenati | l’orrore sui social

(Di sabato 30 settembre 2023) Personaggi tv. ., pseudonimo di Federico Leonardo Lucia , è un rapper, personaggio televisivo e imprenditore italiano. Il marito di Chiara Ferragni è noto anche per essere uno dei giudici di X Factor. L’artista, dopo un anno dall’operazione a causa di un tumore, è stato operato di nuovo a causa di un’emmoragia. Nonostante la malattia, glidel rapper hanno detto la loro su X, ma questa volta sono stati messi a tacere. Ecco cos’è successo sul famosoLeggi anche:rompe il silenzio dopo il ricovero: le sue condizioni Leggi anche:operato d’urgenza, cosa sappiamo Leggi anche: Chiara Ferragni e, il lieto annuncio in famiglia: chi è la nuova arrivata Leggi anche:non è più lui: i fan lo hanno notato ...

AGI - C'è preoccupazione sui social e tra i fan per le condizioni di salute di Fedez , ricoverato in ospedale a Milano, probabilmente al Sacco che ...

Fedez è ricoverato in ospedale dopo un'emorragia interna. come sta oggi il rapper? A darne notizia è stato lo stesso cantante nel pomeriggio di ieri, ...

Fedez è stato ricoverato nella giornata di ieri in ospedale per un'emorragia interna causata da due ulcere. A spiegare cosa è accaduto è il chirurgo ...

in: ecco cosa è ......anche il chirurgo dell'Unita Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all'IRCCS... Le voci suoperato d'urgenza di Concetta Desando Chiara Maci, monogenitore di Bianca: "Perché ...

Spavento per Fedez, in ospedale per un'emorragia: ho rischiato la vita TGCOM

Fedez è in ospedale: «Due ulcere mi hanno causato un’emorragia interna». Chiara Ferragni torna prima da Parigi Corriere della Sera

Tanti i commenti che in queste ore sono stati rivolti a Fedez. I fan si sono espressi in merito alle sue condizioni di salute scrivendogli messaggi di conforto e speranza. Il primo ringraziamento, ...Fedez è stato ricoverato nella giornata di ieri in ospedale per un'emorragia interna causata da due ulcere. A spiegare cosa è accaduto è il chirurgo Massimo Falconi che si occcupò dell'intervento di ...