Fedez in ospedale | Giulia Salemi mette un freno ai commenti negativi degli haters | Siamo oltre il senso della misura

Chiara Ferragni di ritorno da Parigi in tutta fretta, Fedez ricoverato in ospedale . Momenti di grande preoccupazione per il rapper che, dopo ore di ...

Nel marzo del 2022 il cantante aveva subito un delicato intervento al San Raffaele di Milano per un tumore neuroendocrino del pancreas

Dopo le indiscrezioni trapelate ieri mattina e la storia Instagram di Chiara Ferragni, partita d’urgenza da Parigi per Milano, in serata Fedez ha ...

(Adnkronos) – Fedez ancora in ospedale dopo essere stato ricoverato nei giorni scorsi al Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere che gli ...

Giulia Salemi , personalità pubblica e influencer, ha espresso il suo disgusto per gli attacchi subiti da Fedez sui social media durante un momento ...

Sono giorni drammatici per Fedez . Dopo il tumore al pancreas che l’ha colpito qualche anno fa, ieri il rapper ha annunciato di essere stato ...

... il rapper morì sei giorni dopo in. Aveva venticinque anni. Il suo caso, complice anche il ... Le voci suoperato d'urgenza di Concetta Desando Chiara Maci, monogenitore di Bianca: "Perché ..., spiega, potrebbe restare ancora qualche giorno in: "La durata del ricovero in questi casi dipende dalle condizioni generali del paziente. Lui è un ragazzo giovane e sano, quindi io ...

Spavento per Fedez, in ospedale per un'emorragia: ho rischiato la vita TGCOM

Come sta Fedez dopo il ricovero in ospedale: Filtra ottimismo sulle sue condizioni di salute Fanpage.it

Di Redazione Online Le ultime notizie su Fedez: è arrivato giovedì all’ospedale Fatebenefratelli di Milano con una emorragia interna causata da due ulcere. Notte tranquilla, domenica accertamenti ...Ecco cosa ha detto! Come riportato da Il Corriere della Sera e confermato dal diretto interessato in un secondo momento, Fedez è stato ricoverato d'urgenza in ospedale inseguito all'emorragia interna ...