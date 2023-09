Fedez in ospedale | Giulia Salemi lo difende da alcuni commenti negativi degli haters

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 settembre 2023), personalità pubblica e influencer, ha espresso il suo disgusto per gli attacchi subiti dasui social media durante un momento così delicato. Il rapper è stato ricoverato ina causa di un’importante emorragia interna provocata da due ulcereha manifestato il suo disappunto riguardo aisudurante il suo momento di difficoltà. Su Twitter, ha chiesto come fosse possibile gioire per il malessere di un giovane di 33 anni, padre di due figli. Ha evidenziato la mancanza di misura e la necessità di rispettare le difficoltà altrui, criticando coloro che sfruttano le disgrazie altrui per dare senso alla propria esistenza....