Fedez in ospedale e i commenti ignobili degli haters | interviene Giulia Salemi

Leggi su isaechia

(Di sabato 30 settembre 2023) Dopo le indiscrezioni trapelate ieri mattina e la storia Instagram di Chiara Ferragni, partita d’urgenza da Parigi per Milano, in serataha confermato di essere stato ricoverato d’urgenza in seguito a due ulcere che gli avevano causato un’emorragia. Come era già accaduto un paio di anni fa quando era stato colpito da un tumore al pancreas, anche questa volta glihanno iniziato a insultare pesantemente il rapper, augurandogli addirittura anche di morire. Ormai sembrerebbe essere diventata una moda ignobile quella di augurare malattie, ogni tipo di catastrofi, morte a chi ha successo, soldi e uno stile di vita lussuoso. Personaggio divisivo, così anche sua moglie Chiara Ferragni, ma la coppia è anche mamma e papà di due bambini. È su questo punto che si è voluta focalizzare, intervenuta sui ...