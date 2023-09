Fedez | il chirurgo che lo ha operato | “Può ricapitare”

Leggi su notizie

(Di sabato 30 settembre 2023), parla ilche hail cantante. Il dottor Massimo Falconi ha rivelato quanto è accaduto in una intervista al ‘Corriere della Sera’ Momenti di paura e di panico quelli che ha vissuto, in queste ultime ore, il cantante. La notizia del suo ricovero e successivamente operazione ha allarmato i fan. Ovviamente anche la stessa moglie Chiara Ferragni che, dopo aver ricevuto la notizia, si trovava in Francia. Primo volo da Parigi per stare vicino al marito. Dopo ore di apprensione prima la ‘storia’ e poi un video pubblicato dallo stesso cantante che ha chiarito le sue condizioni di salute.(Ansa Foto) Notizie.comSu Instagram il cantante ha precisato che è stato ricoverato per via delle ulcere anastomotiche. A rimuoverle è stato il, Massimo Falconi. ...