Fedez | il chirurgo che gli asportò il tumore spiega cosa è successo | “Un evento raro”

(Di sabato 30 settembre 2023) Ieri sera, dopo ore d’apprensione,ha confermato di essere in ospedale. A rendere necessario il ricovero sono state due

Ilche lo aveva operato aveva parlato di sopravvivenza al 60% a cinque anni dalla comparsa della malattia. In copertina:e Chiara Ferragni in ospedale durante il ricovero del 2022a Belve: l'indiscrezione Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it ,potrebbe essere ... Il, infatti, aveva esternato il suo dispiacere via social , ammettendo di aver creduto ...

Fedez ricoverato d’urgenza in chirurgia a Milano. «Mi hanno salvato la vita» Il Sole 24 ORE

Fedez ricoverato in chirurgia: 'Mi hanno salvato la vita' - People - Ansa.it Agenzia ANSA

Cos’è successo a Fedez, ricoverato in ospedale Lo spiega Massimo Falconi, il medico che ha asportato il suo raro tumore, un carcinoma neuroendocrino: «L’ulcera si è formata là dove noi abbiamo cucito ...“Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Mi hanno salvato la vita“. Fedez, dal suo profilo Instagram, conferma le voci di un suo improvvi ...