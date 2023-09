Fedez e il ricovero | interviene Giulia Salemi contro gli hater

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 settembre 2023)nel tardo pomeriggio, dopo la notizia del suo, è intervenuto sui social per tranquillizzare i fan. Intantoha fatto un tweet per FedericogliSpavento per le condizioni di salute di. Ieri il cantante è stato ricoverato d’urgenza per via di un’emorragia interna causata da due ulcere. Lo ha spiegato l’artista nel tardo pomeriggio di ieri, ringraziando i medici che gli “hanno letteralmente salvato la vita”. “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue, ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”. Così ha scrittoin una stories pubblicata su Instagram. Ad ...