Fedez | “Due ulcere mi hanno causato un’emorragia interna Ringrazio i medici”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 30 settembre 2023) A distanza di poche ore dalle prime voci che si erano diffuse nella giornata di venerdì 29 settembre 2023 in merito a un suo improvviso ricovero in ospedale,ha deciso di fare chiarezza e di spiegare come siano andate le cose. il rapper avrebbe iniziato a stare male il giorno prima, per poi rivolgersi al Fatebenefratelli di Milano, dove tuttora si trova nel reparto di chirurgia. L’allarme sulle due condizioni di salute ha iniziato a diffondersi non appena Chiara Ferragni ha fatto sapere di avere lasciato Parigi, dove si trovava per la settimana della Moda, “a causa di un’emergenza” di cui non aveva voluto però spiegare la natura. Al suo fianco anche l’amica Chiara Biasi, che aveva deciso di non lasciarla sola in questo momento così difficile. Fonte: Instagram @“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa ...