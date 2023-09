Fedez | come sta | l' emorragia | il ricovero in ospedale e le trasfusioni Cosa è successo

Fedez rompe il silenzio in merito al ricovero di queste ore. Attraverso una stories pubblicata su Instagram, il rapper vuole rassicurare i fan in ...

Come sta Fedez? Il rapper di Rozzano ha svelato le sue condizioni di salute in una storia su Instagram Nelle ultime ore hanno le condizioni di ...

Come sta Fedez? C’è grande preoccupazione per la sua salute. Il rapper è attualmente Ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale ...

Giulia Salemi ha espresso qualche perplessità in merito a chi ha attaccato Fedez , anche in un momento così delicato. Il rapper, infatti, nella ...

Attraverso una storia su Instagram,ha spiegato ieri le sue condizioni di salute. " Sono ricoverato a causa di due ulcere che mi ...sta il cantante Massimo Falconi , direttore dell'Unità ...quelle che parlavano di undi nuovo depresso, "sotto tono" e "spento" al tavolo dei giudici di X Factor e dopo le liti con la moglie al Festival di Sanremo (dove il cantante aveva ...

Fedez, come sta In ospedale per un'emorragia interna. Dal tumore alla demielinizzazione: cosa sappiamo sulle ilmessaggero.it

Il malessere improvviso, la gastroscopia, l'operazione: come sta Fedez dopo il ricovero all'ospedale Sacco di Milano Open

Ma come fate a godere per il malessere di un ragazzo di 33 anni ... Dai Federico che passerà anche questa#Fedez — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) September 29, 2023 ...Quali sono le cause dell'uclera di cui soffre Fedez Sono ore di apprensione per il rappere, che ha nuovi problemi di salute: è ricoverato in urgenza nel reparto di ...