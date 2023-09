Federica Pellegrini | incinta | nuota col pancino | il video è dolcissimo

Federica Pellegrini non rinuncia ad un tuffo in piscina e ad un allenamento. L'ex campionessa azzurra , in dolce attesa, ha pubblicato sui social un ...

Ci sono persone che riescono a occuparsi di tante attività interessanti e remunerative ottenendo successo e ammirazione. Una di queste è. Campionessa di nuoto e futura mamma, investe tempo e denaro in molti campi. Conosciamo meglio la sua linea di prodotti di bellezza e quanto costano. Una giovane donna che si è ...non rinuncia ad un tuffo in piscina e ad un allenamento. L'ex campionessa azzurra , in dolce attesa, ha pubblicato sui social un video, che ha raccolto decine e decine di ...

Federica Pellegrini nuota in piscina col pancione: la dolce dedica alla figlia Corriere dello Sport

Federica Pellegrini, trasparenze 'divine' e sensuali da Victoria's Secret Affaritaliani.it

Dalla più profonda alla più sporgente. Dalla più trasparente alla più alta del mondo. Ecco le piscine dei record incredibili aperte al pubblico nel mondo.Verissimo con Silvia Toffanin su Canale 5 oggi e domani: le anticipazioni e gli ospiti del weekend di sabato 30 settembre domenica 1 ottobre 2023.