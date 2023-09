Eurorivali Napoli | il Real Madrid ferma la sorpresa Girona

(Di sabato 30 settembre 2023), ilvince in Liga contro lae la supera ritornando in cima alla Liga Ottima vittoria del, prossimidelin Champions League il prossimo mercoledì al Maradona. Le Merengues vincono contro la, che arrivava alla partita in cima alla Liga e davanti al. Vittoria netta della squadra di Ancelotti, che vince con le reti di Joselu, Tchouameni e Bellingham.

Ultime notizie calcio - Termina con un netto 3 - 0 per Carlo Ancelotti , il match Girona - Real Madrid , valido per l'8ª giornata di Liga alla vigilia di- Real . Niente turnover, anzi, per Carlo Ancelotti che schiera gli uomini migliori (fra cui Bellingham ) e ritrova dal 1' Vinicius Jr . Ha anche scelto come sostituire Alaba infortunato: Nacho ...- Domani sfida al vertice per il Real Madrid, secondo, contro il Girona primo in classifica. Prima di volare ail Madrid ha da sistemare la pratica Girona, squadra al momento ...

