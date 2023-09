Europee | Santoro | ' presenza della nostra lista spingerà altre forze a lavorare per la pace'

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Adesso comincia il lavoro per costruire il programma, ma soprattutto incomincia l'organizzazione per raccogliere le firme, perché non presenteremo lase non ci sarà una partecipazione dal basso. Quindi è fondamentale raccogliere le 150mila firme per presentare unaalle, per un partito nascente come il nostro è una sfida molto ardua, ma che ribadisce l'autonomia di quello che stiamo facendo". Lo ha detto Michelea Stasera Italia Weekend, dopo che 'Assemblea!' ha dato il via libera affinché il partito promosso dal giornasi presenti alle prossime elezioni. "Per il momento noi abbiamo un unico obiettivo: che l'Italia esca dalla guerra e tutti una serie di perché sul perché si debba fare, che saranno il programma. Ma ...

In incubazione c'è un nuovo partito , quello che porta la firma di Michele Santoro e, come ci tiene a precisare nel corso di Otto e Mezzo, su La7, di ...

Il giorna lista : "Non è una lista personale né un partito di sinistra. Le firme? Le raccoglierò una per una" Michele Santoro si candida alle elezioni ...

Michele Santoro ha annunciato che l’intenzione di presentare una lista alle europee per “fare in modo che nella prossima campagna elettorale la ...

...organizzata al teatro Ghione di Roma su iniziativa di Raniero la Valle e di Michele, ... ha dato il via libera, per alzata di mano, al giornalista per formare una lista per le elezioni...possibile presentazione di "una lista della pace" alle prossime elezioni, come ha spiegato lo stesso giornalista. L''Assemblea!' nasce da un appello di Raniero la Valle e dello stesso...

Europee, Santoro scende in campo «Se non entriamo in campo noi…» Corriere TV

Europee, Santoro scende in campo L'iniziativa del giornalista La7

Quindi è fondamentale raccogliere le 150mila firme per presentare una lista alle europee, per un partito nascente come il nostro è una sfida molto ardua, ma che ribadisce l'autonomia di quello che ...Michele Santoro ha ufficializzato la sua lista per le prossime europee. La domanda di Massimo Gramellini ad Achille Occhetto: "Lo voteresti". Achille Occhetto risponde con un 'no' secco e spiega ...