Empoli | Baldanzi | ‘Andreazzoli ci trasmette serenità | contento per il gol’

prima vittoria e primo gol in campionato per l' Empoli . Fa tutto Baldanzi contro la Salernitana . Tre punti pesanti che portano gli azzurri a ...

Baldanzi , centrocampista dell’Empoli e della Nazionale Under 21, ha detto la sua sul momento dei toscani. Dopo la sconfitta contro l’Inter , ...

Tommaso, ai microfoni di 'Massimo Campionato' parla dei risultati dell': ' Sono contento del gol con la Salernitana, soprattutto perché venivamo da un momento difficile, quindi vale doppio. ...... aggiudicandosi uno scontro diretto molto delicato con la Salernitana (1 - 0), castigata dal gioiellino. Bologna -: le ultime notizie sulle formazioni Emergenza in difesa per Thiago ...

Adesso bisognerà capire se a questa prova ne seguiranno altre di buon livello e magari di progresso. BALDANZI : l’Empoli fino a questa giornata aveva 0 punti in classifica e 0 goal fatti. Andreazzoli ...Baldanzi, centrocampista dell’Empoli e della Nazionale Under 21, ha detto la sua sul momento dei toscani. Dopo la sconfitta contro l’Inter, nell’infrasettimanale hanno trovato la prima vittoria in cam ...