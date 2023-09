Emergenza Napoli | col Real Madrid non recupera neanche Rrahmani | i tempi di recupero

Emergenza totale per il Napoli : Garcia non ha speranze Continuano a non arrivare notizie positive per il Napoli e per Rudi Garcìa. Adesso è Emergenza totale e il tecnico non ha più speranze. La partita ...

Napoli - i convocati : continua l'emergenza in difesa Di seguito i convocati del Napoli per la sfida contro il Lecce: ancora assenti Rrahmani e Juan Jesus. Our squad for #LecceNapoli ...

Evacuazione bradisismo - piano Napoli operativo. Cosenza : «Ma l'emergenza non c'è» Se la caldera dei Campi Flegrei dovesse dare segnali di implosione che preannunciano l'eruzione sarebbe - il piano di Protezione civile del Comune di ...

Napoli sfida Lecce e Real Madrid : Garcia ancora in emergenza difensiva Il Napoli si prepara a sfidare Lecce e Real Madrid: ma Garcia è sempre alle prese con l’emergenza in difesa. Dopo la brillante vittoria interna ...

Napoli - emergenza in difesa contro il Lecce Per la prossima sfida contro il Lecce Rudi Garcia sarà ancora in emergenza in difesa: Juan Jesus e Amir Rrahmani infatti anche oggi hanno...