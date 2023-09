Emergenza carceri | parte lo stato di agitazione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa Segreteria Regionale OSAPP Campania – Corpo di Polizia Penitenziaria – Proclama per il giorno 02 ottobre 2023 ore 10.00 Lodicon sit-in di protesta di carattere provinciale per gli Istituti Penitenziari:– Casa Circondariale Avellino-Bellizzi– Casa Circondariale Ariano Irpino– Casa Reclusione Sant’Angelo dei Lombardi– ICAM Lauro Avellino– Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti “La scrivente Organizzazione Sindacale, maggiormente rappresentativa a livello nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, manifesta il più vivo rammarico ed insoddisfazione per lod’immobilismo serbato dall’Amministrazione Penitenziaria Centrale agli istituti Campani, alla soluzione delle non più sostenibili condizioni lavorative delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria in servizio ...