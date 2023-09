Elly Schlein al capolinea | la fronda mascherata pronta ad affossarla

(Di sabato 30 settembre 2023) Dagli amici mi guardi Iddio, ché aci penso io. Serpeggiano, nel Pd sempre più crocefisso ineludibilmente al suo 19% (una soglia psicologica rilevante in vista delle Europee) quelle battutelle classiche tipo «timeo danaos et dona ferentes...» sulla diffidenza troiana dei greci anche quando portano doni; o su Napoleone che concedeva a Talleyrand i suoi piani strategici ma mai gli avrebbe affidato le chiavi di casa; o sui foolish, i giullari di corte dell'età elisabettiana che blandivano la regina alla ricerca di una scapola da poter pugnalare. La fiducia è materia infiammabile, di “sti tempi”, dalle parte del Nazareno. Gira -si diceva- sulla, l'inquieta voce, tsecondo cui la signora sarebbe «accerchiata dai falsi amici», dai colonnelli “di peso” dentro il partito; e da un lato appaiono schierati con la segretaria, e ...

Il Pd e la sinistra preparano la festa per Elly Schlein . Dopo le Europee, in caso di un (probabile) risultato deludente da parte dei dem, la ...

In quarta posizione l'analisi di Mediamonitor.it colloca(1697), la segretaria PD che ha fatto parlare di sè per le sue proposte di un piano in sette punti per gestire il fenomeno ...Giochetto da spettacolo - politico: deve decidere chi imitare tra Giorgia Meloni ed. Chi sceglie e perché 'Mi viene più facile imitare Giorgia Meloni: ha una voce connotata, ha un ...

La pesca dell’Esselunga Elly Schlein non l’ha vista arrivare: l'abilità nel non dire mai niente Il Riformista

Elly Schlein, l'ultima follia: "In Costituzione l'appartenenza dell'Italia all'Ue" Liberoquotidiano.it

"Noi siamo qui per dare pieno supporto a questa battaglia". Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, parlando davanti ai lavoratori della Magneti Marelli di Crevalcore, nel Bolognese, ...Durante il vertice Med9 a Malta, la presidente del consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha criticato la Germania per la sua posizione sulla redistribuzione dei migranti ...